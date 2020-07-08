تكنولوجيا: قلم stylus الجديد يدعم العمل كمؤشر في سلسلة هواتف Galaxy Note20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجمع سلسلة هواتف Galaxy Note20 المرتقبة من سامسونج مجموعة من المميزات الجديدة في التصميم والتكوينات الداخلية، كما تدعم العملاق الكوري قلم stylus هذا العام بميمزات أكثر، حيث يأتي القلم بميزة العمل كمؤشر في هواتف Galaxy Note20.

تحرص سامسونج على ترقية مميزات قلم stylus في الإصدارات الجديدة من سلسلة Galaxy Note20 سنوياً، ولا يختلف هذا العام أيضاً، حيث تجلب سامسونج مميزات أكثر لقلم stylus ليدعم المستخدم بكفاءة أعلى.

جاءت التسريبات الجديدة حول قلم stylus الذي يدعم سلسلة هواتف Galaxy Note20 هذا العام عبر صفحة Jimmy Is Promo على تويتر، حيث يظهر القلم بنفس التصميم الذي قدم في إصدار العام الماضي، إلا أن إصدار هذا العام يدعم مهام جديدة.

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وتشير التسريبات المصورة التي رصدت اليوم إلى أن قلم stylus يدعم ميزة العمل كمؤشر على هواتف Galaxy Note20، حيث تظهر الميزة الجديدة على واجهة هاتف Galaxy Note20 عبر الإعدادات بعنوان “S Pen pointer”، حيث يمكن من خلال هذا الإختيار ضبط سرعة المؤشر، وضبط الألوان، وأيضاً ضبط حجم المؤشر.

ويمكن من خلال ميزة المؤشر أن يدعم قلم stylus المستخدم في إختيار رموز التطبيقات على شاشة Galaxy Note20، كما يدعم المؤشر التنقل في واجهة المستخدم، مع دعم تسليط الضوء على جزء محدد في الشاشة، ويمكن تحريك المؤشر عن طريق الضغط المطول على زر قلم stylus ومن ثم تحريك القلم، ومن المتوقع أن تقدم العملاق الكوري تفاصيل أكثر عند الإعلان عن سلسلة Galaxy Note20 في حدث الشركة في 5 من أغسطس.

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