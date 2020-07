صور حاسوبية مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Google Pixel 5 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الحاسوبية التي تُحاول أن تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 5 XL القادم من شركة جوجل. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه الصور من قبل @xleaks7 بالتعاون مع Pigtou.

كما تلاحظون، هذه الصور الحاسوبية في حالة إذا إتضح أنها صحيحة تكشف لنا أن الهاتف Google Pixel 5 XL سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن كاميرتين في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

للآسف، المصدر لم يكشف لنا عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكن من الواضح أن هذه التسريبات الجديدة لا تتماشى مع التسريب الذي وردنا في شهر فبراير الماضي والذي لمح إلى أن الهاتف Google Pixel 5 XL سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بتصميم فريد من نوعه كما هو موضح في الصورة أدناه.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 5 XL في المستقبل المنظور. وقبل الختام، نطلب من الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فلم نحصل على أي معلومات رسمية من شركة جوجل حتى الآن.

Here it is! The larger #Google #Pixel5XL based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensions. Enjoy guys!



Thanks to my partners at @pigtou_ - https://t.co/pt9mWECxtO



p.s. some details still unconfirmed but my source is pretty sure we will see this design released soon pic.twitter.com/bi8QMzmdGv