علوم وتكنولوجيا

صور حاسوبية مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Google Pixel 5 XL

0 نشر
فاطمة أيت طالب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

00

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الحاسوبية التي تُحاول أن تجسد لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 5 XL القادم من شركة جوجل. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه الصور من قبل @xleaks7 بالتعاون مع Pigtou.

كما تلاحظون، هذه الصور الحاسوبية في حالة إذا إتضح أنها صحيحة تكشف لنا أن الهاتف Google Pixel 5 XL سيضم شاشة طويلة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن كاميرتين في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية.

للآسف، المصدر لم يكشف لنا عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف، ولكن من الواضح أن هذه التسريبات الجديدة لا تتماشى مع التسريب الذي وردنا في شهر فبراير الماضي والذي لمح إلى أن الهاتف Google Pixel 5 XL سيضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بتصميم فريد من نوعه كما هو موضح في الصورة أدناه.

Advertisements

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 5 XL في المستقبل المنظور. وقبل الختام، نطلب من الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فلم نحصل على أي معلومات رسمية من شركة جوجل حتى الآن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور حاسوبية مسربة جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Google Pixel 5 XL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا