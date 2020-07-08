تكنولوجيا: Asus تؤكد رسمياً على دعم هاتف الألعاب ROG Phone 3 برقاقة Snapdragon 865 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Asus رسمياً اليوم على خططها لدعم إصدارها القادم من الهواتف المخصصة للألعاب ROG Phone 3 برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus.

تستعد شركة Asus للإعلان عن هاتف ROG Phone 3 المخصص للألعاب في حدث يعقد في 22 من يوليو، والذي يأتي بآداء قوي بين الإصدارات المخصصة للألعاب بفضل رقاقة معالج كوالكوم الجديدة.

ولقد جاء تأكيد Asus اليوم على دعم هاتف ROG Phone 3 برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus الجديدة عبر مقطع فيديو تشويقي نشر على تويتر، حيث يدعم المعالج الجديد سرعة تصل إلى 3.09 GHz.

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يذكر أن تسريبات TENAA كانت قد كشفت عن بعض مواصفات هاتف ROG Phone 3، حيث ينطلق الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.59 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما تتميز الشاشة بجودة عرض FHD بلس.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف ROG Phone 3 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بسعة بطارية تصل إلى 5800 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

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