تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus بآداء أفضل بنسبة 10%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، وهي أول رقاقة معالج تصل إلى سرعة 3GHz، مع تحسينات في الآداء بنسبة 10%، والتي تدعم هواتف الألعاب Asus ROG Phone 3 و Lenovo Legion قريباً.

تأتي رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus بسرعة 3.1 GHz وهو آداء أفضل من رقاقة Snapdragon 865 الحالية التي تتميز بسرعة 2.84 GHz، أيضاً يضم الإصدار الجديد أنوية Kryo 585 مع 3 من الأنوية الكبيرة بسرعة 2.42 GHz، كما يدعم المعالج معدل تحديث 144 Hz في الشاشة كما في الإصدار السابق، ويأتي كرت شاشة Adreno 650 بتحسينات لدعم آداء أفضل في عرض الإطارات في الألعاب.

أيضاً من بين التغيرات الجديدة التي طرأت على معالج Snapdragon 865 Plus في الترقية إلى FastConnect 6900 كبديل للإصدار الحالي المميز ب 6800، لدعم تقنية Wi-Fi 6E بتردد 6 GHz لدعم سرعة 3.2 جيجا بايت في الثانية، ومعدل إستجابة سريع في أقل من 3مللي ثانية.

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كما يضم المعالج تقنية البلوتوث 5.2، مع apt X Adaptive لدعم صوتيات 96 kHz، مع هوائيات البلوتوث مزدوجة، كما يأتي المعالج بشريحة مودم X55 للإتصال بشبكات 5G، ودعم هوائيات sub-6 GHz، و mmWave، كما تأتي الرقاقة الجديدة بمواصفات ISP وDSP دون تغيير مع Spectra 480 وHexagon 698، ودعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0 Plus، والتحكم بتقنية الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن اثنان من هواتف الألعاب تنطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus الجديدة، حيث تقدم في هاتف Asus ROG Phone 3، و Lenovo Legion الذي ينطلق رسمياً في 22 من يوليو.

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