تكنولوجيا: شاومي تكشف رسمياً عن أجهزة RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي النقاب اليوم عن أجهزة الحاسب الجديدة RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II التي تضم معالجات إنتل، وكرت الشاشة من Nvidia.

أطلقت شركة شاومي اثنان من أجهزة RedmiBook اليوم بالجيل العاشر من معالجات إنتل التي تستبدل بها شاومي معالجات Ryzen 4000 APUs التي دعمت إصدارات العام الماضي.

جهاز RedmiBook 16

ينطلق الإصدار الجديد من جهاز RedmiBook 16 بمعالج Core i5-1035G1 أو معالج i7-1065G7 في النموذج الأعلى، حيث يدعم كلا الرقاقتين إستهلاك للطاقة بقدرة 15 W، مع 4 من الأنوية و8 thread، كما تأتي رقاقة i7-1065G7 بسرعة أعلى 1.3-3.9 GHz، وتأتي بسعة L3 أكبر للتخزين المؤقت 8 ميجا بايت، وقدرة مضاعفة في كرت الشاشة مع كرت Nvidia MX350 وذاكرة 2 جيجا بايت رام في GDDR5.

ويدعم جهاز RedmiBook 16 نظام تبريد يضم مروحة واحدة واثنان من الأنابيب الحرارية، كما تأتي الذاكرة العشوائية في DDR4-3200 لدعم المستخدم بآداء أسرع مقارنة بإصدار Ryzen، إلا أن إصدار إنتل يأتي أيضاً بمستوى تسعير أعلى.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز RedmiBook 16 المميز برقاقة معالج Core i5-1035G1 بسعر 710 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بمعالج i7-1065G7 بسعر 810 دولار.

وتأتي الأجهز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، ويضم جهاز RedmiBook 16 شاشة بحجم 16.1 إنش تتميز بحواف نحيفة بسماكة 3.26مم، وتشغل الشاشة نسبة 90% من هيكل الجهاز، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1080 بيكسل، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، مع تعتيم DC، ونسبة سطوع 300 nits.

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أيضاً يضم الجهاز لوحة مفاتيح كاملة بمسافة إنتقال 1.5 مم، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل، ويصل وزن الجهاز إلى 1.8 كجم، ويأتي بقدرة بطارية 46 WHr لعمر شحن يصل إلى 12 ساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع لشحن نسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط عن طريق شحن الجهاز عبر شاحن USB-C بقدرة 65 W.

جهاز RedmiBook 16 يضم منفذ USB C إضافي، ومنفذ USB-A 3.0، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI، مدخل 3.5 مم للسماعات، ويدعم تقنية Wi-Fi 6 مع 2 في 2 MIMO.

جهاز RedmiBook 14 II

يضم هذا الإصدار شاشة بدقة عرض 1080 بيكسل، مع تغطية لونية من ألوان sRGB بنسبة 100%، ويدعم سطوع 300 nit، كما يتميز بتصميم أصغر وأخف مع وزن 1.3 كجم.

كما يأتي جهاز RedmiBook 14 II بسعة أصغر في البطارية 40 WHr، لدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، كما يضم الجهاز أيضاً شاحن USB-C بقدرة 65 W، لدعم شحن الجهاز بنسبة 50% خلال 28 دقيقة.

ويتوفر جهاز RedmiBook 14 II برقاقة معالج Core i5-1035G1 أو i7-1065G7، مع كرت شاشة Nvidia MX350، وتبدأ مواصفات الذاكرة العشوائية في الجهاز من 8 جيجا بايت رام في DDR4-3200، مع إختيار بسعة 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD.

وينطلق النموذج الرئيسي من جهاز RedmiBook 14 II بسعر 670 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 810 دولار، ومن المقرر أن يتوفر جهاز RedmiBook 16 وRedmiBook 14 II في السوق الصيني بدءاً من 15 من يوليو.

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