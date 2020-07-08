تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف MOTO G 5G PLUS بسعر يبدأ من 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة موتورولا عن إصدارها الثاني من هواتف 5G والذي ينطلق بعنوان MOTO G 5G PLUS، ويدعم معدل تحديث 90Hz، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 765، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ويبدأ سعر الهاتف من 400 دولار.

يتميز هاتف MOTO G 5G PLUS بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

كما يضم هاتف MOTO G 5G PLUS رقاقة معالج Snapdragon 765 بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

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أيضاً يأتي هاتف MOTO G 5G PLUS بكاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f / 2.2، مع مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f / 2.2 لعمق التصوير، بينما يضم الهاتف كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وأخر بدقة 4 ميجا بيكسل.

ويتميز الهاتف بقياسات 168 في 74في 9مم، مع وزن 207 جرام، كما يأتي مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مدخل 3.5 للسماعات، ويدعم الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA، وشبكات 4G VoLT، وWi-Fi 6 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، كما يضم منفذ USB C.

أيضاً ينطلق هاتف MOTO G 5G PLUS بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 20W، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، على أن يتوفر للشراء بسعر يبدأ من 400 دولار.

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