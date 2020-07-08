تطبيق Gmail يحصل أخيرًا على دعم تعدد المهام على لوحيات iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بدعم تعدد المهام على أجهزة iPad الخاصة بها قبل بضع سنوات، ولكن تطبيق Gmail من جوجل لم يدعم هذه الخاصية حتى الآن. ومع ذلك، هذا تغير الآن، ففي نهاية المطاف، أصبح تطبيق Gmail يظهر على Dock حيث يتم عرض التطبيقات التي تدعم تعدد المهام ويمكنك إستخدامه جنبًا إلى جنب مع Google Photos و Google Calendar.
تعدد المهام على iPad يُعتبر مفيدًا للغاية لأنه يأتي مع ميزة السحب والإفلات الأصلية من أجل النصوص أو الصور.
قالت شركة جوجل في رسالة قصيرة أن التطبيق يجب أن يعمل بالفعل لكل من عملاء Google G Suite والمستخدمين النهائيين الذين يملكون حسابات شخصية، ولكن يجب عليهم التأكد من أن لديهم الإصدار الأحدث من التطبيق. كما تم حث العملاء على ” السماح بتطبيقات متعددة ” في قائمة الشاشة الرئيسية للإعدادات، بالإضافة إلى تفعيل إختصارات لوحة المفاتيح لـ Gmail.
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