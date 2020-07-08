الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto G 5G Plus بإعتباره أرخص هاتف 5G من موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا للتو بالكشف عن أرخص هاتف 5G في تشكيلتها، ويتعلق الأمر هنا بالهاتف Moto G 5G Plus. وكما تعلمون على الأرجح، فلقد إعتدنا أن تضم سلسلة هواتف Moto G Series هواتف مميزة بأسعار تنافسية، وقد تم تأكيد ذلك مرة أخرى مع الهاتف Moto G 5G Plus الجديد الذي إتضح الآن أنه واحد من أرخص هواتف 5G في أوروبا، وهو سيكلف إبتداءً من 349 يورو.

الهاتف Moto G 5G Plus الجديد يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W.

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الهاتف Moto G 5G Plus الجديد يأتي كذلك مع كاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويضم أيضًا أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 من جوجل.

الهاتف Moto G 5G Plus متوفر للشراء إبتداءً من اليوم باللون الأزرق والأرجواني مقابل 349 يورو لنسخة 4GB/64GB، ومقابل 399 يورو لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة موتورولا ذكرت أيضًا أنها ستجلب الهاتف Moto G 5G Plus كذلك إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الأشهر المقبلة.