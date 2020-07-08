Xiaomi تكشف النقاب عن RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II مع الجيل العاشر من معالجات Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من الحواسيب المحمولة التي تنتمي إلى تشكيلة RedmiBook مع العلم بأن كلا الحاسوبين يضمان الجيل العاشر من معالجات Intel بدلاً من معالجات AMD Ryzen 4000 المستخدمة في نفس الطرازات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

النسخة الجديدة من الحاسوب RedmiBook 16 توفر إمكانية الإختيار بين المعالج Intel Core i5-1035G1 و Intel Core i7-1065G7 مع العلم بأن كلاهما يضمان أربعة أنوية حقيقية وثمانية أنوية وهمية، ولكن المعالج Intel Core i7 يمتاز بتردد أعلى وقدرات مضاعفة على مستوى الرسوميات، ولكن هذا ليس مهم بالنظر إلى أن الحاسوب يأتي كذلك مع بطاقة الرسوميات Nvidia MX350 المزودة بـ 2GB من الذاكرة العشوائية GDDR5.

وبغض النظر عن المعالج المركزي، فإنه يتم تبريد الحاسوب بإستخدام مروحة واحدة وأنبوب حراري مزدوج. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب الجديد يستخدم الذاكرة العشوائية DDR4-3200، والتي تمتاز بسرعة أعلى من تلك المستخدمة في النسخة المزودة بمعالجات AMD Ryzen.

خذ بعين الإعتبار أن الطرازات المُزودة بمعالجات Intel تكلف أكثر، فنسخة Intel Core i5 تُكلف ما يعادل 710 دولارات أمريكية، في حين تُكلف نسخة Intel Core i7 ما يُعادل 810 دولارات أمريكية. وفي كلا الحالتين، أنت تحصل على 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية SSD.

وبصرف النظر عن ذلك، فالحاسوب RedmiBook 16 الجديد يأتي كذلك مع شاشة بحجم 16.1 إنش تغطي 90 في المئة من الواجهة وتمتاز بدقة FullHD كما أنها تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB، وتوفر سطوع عالي يصل إلى 300 شمعة. وإلى جانب الشاشة، فهذا الحاسوب يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل، وبطارية بقوة 46WHr توفر 12 ساعة من الإستخدام وتدعم الشحن السريع علمًا أنه يمكن شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون نصف ساعة فقط.

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أما بخصوص الحاسوب RedmiBook 14 II الجديد، فهو يضم شاشة بحجم 14 إنش وبدقة FullHD تغطي 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB وتوفر سطوع عالي يصل إلى 300 شمعة. هذا الحاسوب المحمول يمتاز بحجم أصغر، وبوزن خفيف يبلغ 1.3 كيلوجرام فقط.

هذا يعني أيضًا بطارية صغيرة، فهو يضم بطارية بقوة 40WHr، ولكن لا تزال كافية لتوفر لك 10 ساعات من الإستخدام وفقا للأرقام الرسمية. هذا الحاسوب يأتي كذلك مع شاحن بقوة 65W يمكنه شحن 50 في المئة من البطارية في غضون 28 دقيقة فقط.

الحاسوب RedmiBook 14 II الجديد يأتي مع نفس الخيارات على مستوى المعالج المركزي، فأنت تحصل إما على المعالج Intel Core i5-1035G1 أو المعالج Intel Core i7-1065G7، وتحصل في كلا الخيارين على معالج الرسوميات Nvidia MX350. الذاكرة العشوائية تبدأ من 8GB، ولكن هناك خيار للحصول على 16GB من الذاكرة العشوائية، وما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية SSD.

النسخة الأساسية من هذا الحاسوب المحمول تُكلف 670 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة الأرقى ما يُعادل 810 دولارات أمريكية. وعلى سبيل المقارنة، النسخة المزودة بمعالجات AMD Ryzen تُكلف إبتداءً من 542 دولار أمريكي.

عمومًا، النسخ الجديدة المُزودة بمعالجات Intel من الحاسوبين RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II ستكون متاحة في الصين إبتداءً من 15 يوليو.