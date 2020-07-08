الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 يتلقيان تحديثًا جديدًا يجلب معه ميزات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71. هذين الهاتفين يُعتبران من أكثر أجهزة سامسونج مبيعًا، وبالتالي فمن المنطقي أن تعتني بهما الشركة الكورية الجنوبية على مستوى البرمجيات.

وكجزء من هذه العناية، قامت شركة سامسونج بإصدار ميزات جديدة لتطبيقات الكاميرا في هذين الهاتف، بما في ذلك Single Take و My Filters و Night Hyperlapse، وهذه الميزات هي نفسها التي رأيناها في الهواتف الرائدة لشركة سامسونج. وبطبيعة الحال، أداء الكاميرات في الهاتفين Galaxy A51 و Galaxy A71 ليس مماثلاً لأداء الكاميرات في هواتف سامسونج الراقية، ولكن قد يجد البعض هذه الميزات الجديدة مفيدة على الرغم من ذلك.

ملاك Galaxy A51 و Galaxy A71 سيحصلون كذلك على Quick Share و Music Share، وعلى نسخة أحدث من تطبيق Gallery ولوحة المفاتيح الإفتراضية. يمكنك ترجمة النص مباشرة من درج لوحة المفاتيح، وكذلك التراجع عن أو إعادة الإجراء الأخير من خلال السحب بإصبعين يمينًا أو يسارًا على لوحة المفاتيح. في تطبيق Gallery، تسمح ميزة Clean View بتجميع ما يصل إلى 100 صورة متتالية في حزمة، في حين تقوم ميزة Quick Crop بما توحي إليه أثناء تكبير الصورة.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.