تقرير جديد يقترح قدوم سماعات AirPods 3 مع نفس تكنولوجيا SiP المستخدمة في AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا سابقًا أن شركة آبل ستقوم بإطلاق سماعات AirPods 3 الجديدة في أوائل العام 2021 وأنها ستحصل على تصميم مشابه لتصميم AirPods Pro. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد يكشف لنا عن المزيد من المعلومات حول هذه السماعات.

ووفقا لهذا التقرير الجديد الصادر من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فيبدو أن سماعات AirPods 3 القادمة من آبل ستستخدم نفس تقنية SiP المستخدمة في سماعات AirPods Pro، وهي التقنية التي تسمح بدمج جميع المكونات والرقاقة اللازمة في رقاقة واحدة شاملة. وبغض النظر عن AirPods 3، فمن المرجح أن تقوم شركة آبل كذلك بإطلاق سماعات AirPods جديدة أخرى، فهناك سماعات AirPods Pro Lite التي سمعنا عنها منذ فترة، وقد يتم إطلاقها هذا العام.

على الرغم من أن سماعات AirPods كانت شائعة جدًا، إلا أنها تلقت بعض الإنتقادات، ومن بينها أن تصميمها لا يلائم جميع المستخدمين. ومع ذلك، تمتاز سماعات AirPods Pro بتصميم يناسب عدد أكبر من المستخدمين مما يجعلها مريحة أكثر للإستخدام. وفي حالة إذا تبنت سماعات AirPods 3 الجديدة تصميم مشابه، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حل بعض المشاكل التي قد يواجهها بعض المستخدمين.

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وفيما يخص الميزات، فلم يذكر Ming-Chi Kuo نوع التغييرات التي يمكننا توقعها، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا لم تكن هناك تغييرات كبيرة بخلاف التصميم. بعد كل شيء، إذا تم الحفاظ على نفس جودة صوت سماعات AirPods 2 الحالية وتم الإكتفاء بتغيير التصميم فقط، فإن شركة آبل ستشجع بذلك العملاء على شراء AirPods Pro إذا كانوا يرغبون في الحصول على جودة صوت أفضل بالإضافة إلى إلغاء الضوضاء.

أصبحت سماعات AirPods تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، فقد حصدت مبيعات هائلة على مدار السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا في العام 2021.