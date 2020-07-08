Huawei تُسجل براءة إختراع لهاتف ذكي قابل للطي يمتاز بتصميم صدفي

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك عددًا قليلاً فقط من الهواتف الذكية القابلة للطي المتاحة تجاريًا، وإثنان فقط منهما يأتيان مع تصميم صدفي، وهما Galaxy Z Flip و Motorola Razr 2019. يبدو أن الهاتف الصدفي القابل للطي الثالث في القائمة سيأتي من شركة Huawei. تكشف براءة إختراع جديدة تم تسجيلها لدى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية عن هاتف ذكي قابل للطي من شركة Huawei يمتاز بتصميم صدفي على غرار الهاتفين المذكورين آنفًا، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه ليست كل براءات الإختراع تشق طريقها بالفعل إلى خط الإنتاج.

وبالنسبة للواجهة الأمامية لهذا الهاتف، فيمكننا أن نرى أنها تحتوي على قطع كبير في أعلى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وبعض المستشعرات الأساسية الأخرى. وفيما يخص الجانب الأيمن، فهو يضم أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل. أما بخصوص الواجهة الخلفية، فهي تضم عدة كاميرات في الركن الأيسر العلوي يتواجد بجانبها الفلاش LED، وما يبدو أنه شاشة طويلة أسفل الكاميرات.

يبدو الهاتف إنطلاقًا من هذه الصور مسطحًا بالكامل ويأتي بمفصل في المنتصف. يبدو أيضًا أنه مستوي أثناء الطي. لا توجد مواصفات أو تفاصيل يمكن أن تساعدنا في الوقت الحالي، ولكن هناك إشاعة حديثة تشير إلى أن Huawei تتطلع إلى حماية شاشات هواتفها الذكية القابلة للطي القادمة بإستخدام طبقة Ultra Thin Glass.