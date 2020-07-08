سامسونج تؤكد رسميًا قدوم Galaxy Note 20 Series في اليوم 5 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها ستعقد حدث Samsung Unpacked المقبل في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وعلى عكس أحداث Samsung Unpacked السابقة التي تم عقدها بالعاصمة الإقتصادية الأمريكية، نيويورك، فسوف يتم إستضافة هذا الحدث عبر الإنترنت وسيتم بثه مباشرة على news.samsung.com و www.samsung.com/global/galaxy بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الشرقي.

لم تذكر شركة سامسونج صراحة ما ستكشف عنه في هذا الحدث، ولكنها قالت أن الحدث سيتمحور كليًا حول ” أحدث منظومة لأجهزة Galaxy المصممة لمنح حياتك المزيد من الطاقة “. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة سامسونج كذلك بنشر مقطع فيديو قصير يُظهر القلم الإلكتروني S Pen باللون البرونزي، مما يؤكد أن الشركة ستكشف عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. ويمكنك مشاهدة هذا الفيديو أدناه :

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وبغض النظر عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series، فمن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج في هذا الحدث أيضًا بالكشف عن Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7 و Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل.

سمعنا أيضًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 وعن سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live TWS والتي تردد أنها ستصل في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن لم نسمع أي شيء من شركة سامسونج حول هذه الأجهزة حتى الآن.