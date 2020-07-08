Xiaomi تعمل على هاتفين جديدين مزودين بكاميرات أساسية بدقة 64MP و 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم، يبدو أن شركة Xiaomi تعمل على هاتف جديد يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل يحمل الإسم الرمزي Gauguin Pro. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Xiaomi كذلك على هاتف آخر يحمل الإسم الرمزي Gauguin يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

تم الحصول على هذه المعلومات بعدما تم تفكيك الشفرة المصدرية لروم MIUI 12 التجريبي. وإلى جانب الكشف عن دقة الكاميرات الأساسية في هذين الهاتفين، فقد إتضح لنا كذلك أن كلا الهاتفين الجديدين سيأتيان مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية. من المتوقع أن يكون كلا الهاتفين متاحين على الصعيد العالمي ويجب أن يضما معالجات من شركة كوالكوم.

أكد المسرب الصيني البارز Digital Chat Station أن هواتف Gauguin قادمة بالفعل ولكن قد تختلف مواصفاتهما وفقا للمناطق. ومع ذلك، فإن المعلومات المحيطة بهذه الأجهزة شحيحة وكذلك مستشعرات الكاميرات الدقيقة الخاصة بها. عمومًا، سنعمل على البحث عن المزيد من المعلومات حول هذه الهواتف ونعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من التفاصيل.