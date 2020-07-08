تقرير جديد يقترح وصول خليفة الهاتف Galaxy Fold تحت إسم Galaxy Z Fold 2

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، ستكشف شركة سامسونج عن أربعة هواتف ذكية على الأقل في حدث Samsung Unpacked المقبل المقرر عقده في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل. نتوقع أن يتم الكشف عن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 إضافة إلى Galaxy Z Flip 5G وخليفة الهاتف Galaxy Fold الذي سمعنا الآن أنه سيحمل على الأرجح إسم Galaxy Z Fold 2.

سيؤدي هذا التغيير على مستوى الإسم إلى توحيد تشكيلة هواتف سامسونج القابلة للطي تحت سلسلة واحدة. كانت سامسونج واضحة بهذا الشأن حيث تم تأكيد ذلك من قبل المتحدث بإسم الشركة في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام. ووفقا لهذا الممثل، فإن ” إسم Galaxy Z Series ينقل فكرة الجهاز القابل للطي بشكل بديهي مع توفير شعور ديناميكي وشاب “.

تلميح آخر لسياسة سامسونج المحتملة بشأن تغيير التسمية هو الصفحة الخاصة بالهاتف Galaxy Fold على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرض الإسم Galaxy Z أمام Galaxy Fold في الرابط. الوقت هو الوحيد الكفيل بتحديد ما إذا كان هذا التغيير سيحدث بالفعل.

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ظهرت شائعات وتكهنات حول خليفة الهاتف Galaxy Fold، وغالبية الشائعات تُجمع على أننا سنرى شاشات أكبر في كل من الأمام والداخل إلى جانب الكاميرات الحديثة والمعالج Snapdragon 865 بحيث سيصل حجم الشاشة الخارجية إلى 6.23 إنش، في حين سيصل حجم الشاشة الداخلية القابلة للطي إلى 7.7 إنش وستكون محمية بطبقة Ultra Thin Glass. بالأمس، صادفنا أيضًا شهادة تؤكد أن الهاتف سيتباهى بالشحن السريع بقوة 25W.