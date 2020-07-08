تكنولوجيا: LG تعلن عن LG GX soundbar بتقنية Dolby Atmos وDTX:S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من مكبرات soundbar الصوتية الذي ينطلق بعنوان LG GX ويدعم تقنية Dolby Atmos وDTX:S.

تقدم LG مكبرات LG GX soundbar اليوم لدعم إصدارات الشركة من سلسلة أجهزة تلفاز GX Gallery OLED، حيث يضم مكبر LG GX soundbar مجموعة من التقنيات تشمل Dolby Atmos، مع Sound Pro بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يدعم معايير Hi-Res Audio، وتقنية DTX:S من بين مميزات أخرى.

كما تتميز مكبرات LG GX بقياسات 15سم في 144.6 سم في 3.25سم، مع تصميم نهائي يتوافق مع تصميم سلسلة أجهزة تلفاز LG GX Gallery، حيث يمكن تثبيت المكبرات على الحائط، أو على حامل المكبرات الخاص.

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وتدعم Dolby Atmos و DTX:S مكبرات LG GX soundbar لإنتاج صوتيات فائقة الدقة، مع تمرير 4K لدعم تقنية Dolby Vision، أيضاً يدعم المكبرات مضخم صوتيات يتصل لاسلكياً مع LG GX soundbar حيث يستهدف مضخم الصوتيات إشارات bass في الصوتيات ذات التردد المنخفض.

وتدعم المكبرات eARC لتشغيل تنسيق بأعلى جودة في الصوتيات مثل تنسيق Dolby True HD، وDTS Master Audio، كما تدعم معايير Hi-Res Audio تشغيل ملفات الصوتيات بسرعة 24 بت / 96 كيلو هرتز، أيضاً يأتي مكبر الصوتيات بميزة الإتصال بالبلوتوث، وتقنية AI Sound Pro التي تعمل على تحليل المحتوى لضبط الإعدادات لإنتاج أفضل تجربة صوتية، ومن المقرر أن يتوفر LG GX soundbar في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وأيضاً آسيا خلال هذا الشهر.

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