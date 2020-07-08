تكنولوجيا: AMD تطلق سلسلة رقاقات معالج RYZEN XT بتحسينات عن رقاقات Xen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت AMD الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات RYZEN XT التي تأتي بتحسينات عن الإصدار الأصلي من معالجات Xen 2.

تضم سلسلة معالجات RYZEN XT الجديدة من AMD كلاً من Ryzen 3600XT، و 3800XT، و3900XT، حيث تقدم هذه الإصدارات تحسينات في الآداء مقارنة برقاقات Xen 2 الأصلية، إلا أن الإصدارات الجديدة لا تأتي بفارق كبير في المميزات.

تأتي رقاقة 3900XT بعدد 12 من الأنوية، مع زيادة في السرعة بنسبة 100 MHz، بينما تأتي رقاقة Ryzen 7 3800XT بعدد 8 من الأنوية مع تعزيز للسرعة بفارق 200 MHz، بينما حصل معالج Ryzen 5 3600XT الجديد على تعزيز للسرعة بنسبة 100 MHz.

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كما تقدم AMD سلسلة RYZEN XT بدقة تصنيع 7 نانومتر مع تحسينات في عملية التصنيع، حيث أكدت AMD على تعزيز التردد بنسبة من 2-4%، كما تأتي المعالجات بمساحة أكبر لتعزيز thread في أحمال العمل بنسبة تصل إلى 10%، أيضاً مع الزيادة في الآداء لن يتغير معدل إستهلاك الطاقة في المعالجات.

من جانب أخر تؤكد AMD على أن الإصدارات الجديدة من معالجات RYZEN XT تدعم آداء أفضل في الألعاب، حيث يأتي معالج 3900XT بتحسينات بنسبة 2%، بينما يدعم 3800XT تحسين الآداء بنسبة من 4 إلى 5% وفقاً لعناوين الألعاب.

ولقد أشارت AMD أن سلسلة معالجات RYZEN XT لا تعد ترقية مباشرة لمعالجات Ryzen 3000 الحالية، إلا أنها ستكون إختيار جيد للمستخدمين عند الترقية لمعالجات Ryzen للمرة الأولى، أيضاً من المقرر أن تتطلب معالجات Ryzen XT 9 وRyzen XT 7 نظام تبريد سائل AIO بحجم 280مم.

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