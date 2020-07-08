تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن موعد حدث Galaxy Unpacked في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري رسمياً عن موعد حدث Galaxy Unpacked الإفتراضي الذي يعقد في 5 من أغسطس والذي تكشف فيه عن سلسلة هواتف Galaxy Note20.

حددت شركة سامسونج موعد لحدث جديد يعقد في شهر أغسطس المقبل، لتكشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Note20، مع توقعات بالإعلان أيضاً عن هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطي، وهاتف Galaxy Z Flip 5G وأيضاً ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 3.

ولقد أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى موعد الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy Note20 في 5 من أغسطس، كما رصدت الهواتف في عدة تسريبات وصور حية.

ويكشف الإعلان التشويقي الخاص بحدث Galaxy Unpacked الإفتراضي عن قلم تتساقط منه قطرات طلاء باللون البرونزي الذي ظهر به هاتف Galaxy Note20 Ultra في تسريبات مصورة سابقة.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في تسريبات مؤخراً أن ينطلق هاتف Galaxy Note20 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وجودة عرض Quad HD بلس، أو بدقة 3040 في 1440 بيكسل، كما يتميز بتصميم Infinity-O في الشاشة مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تدعم سامسونج الهاتف برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، بينما يقدم نموذج برقاقة Exynos في أسواق الأخرى.

كما يضم هاتف Galaxy Note20 Ultra في الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل مع مستشعر أخير بدقة 13 ميجا بيكسل في كاميرة periscope، وميزة التركيز التلقائي بالليزر مع فلاش LED، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر 3D Time-of-Flight.

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أيضاً يعد هاتف Galaxy Z Flip 5G من بين الإعلانات المرتقبة في حدث سامسونج القادم في 5 من أغسطس، حيث ينطلق هذا الإصدار بميزة دعم الإتصال بشكبات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم إصداراها الجديد من الساعات الذكية Galaxy Watch 3 خلال حدث Galaxy Unpacked الإفتراضي، والتي تعود بتصميم الإطار القابل للتدوير، كما تدعم معايير MIL-STD-810G، أيضاً تدعم مقاومة الماء عند 5 ATM، وتنطلق بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass DX.

أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy Z Fold 2 خلال الحدث، حيث يأتي هذا الإصدار بحجم شاشة داخلية 7.7 إنش بمعدل تحديث 120 Hz، وشاشة خارجية بحجم 6.23 إنش، كما يضم الهاتف الزجاج فائق النحافة أو الرقيق جداً الذي استخدام في هاتف Galaxy Z Flip، لذا نترقب إنطلاق حدث سامسونج في 5 من أغسطس لنتعرف على إصدارات وتقنية العملاق الكوري الجديدة لهذا العام.

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