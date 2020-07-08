على أي حال، كما هو الحال دائمًا مع الوحدات الوهمية، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه هي التصاميم الفعلية لهواتف آبل القادمة، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حاليًا. في غضون ذلك، يعتقد بعض المحللين أنه على الرغم من الشائعات حول تأخير إطلاق هذه التشكيلة إلى أكتوبر أو نوفمبر، إلا أن شركة آبل لا تزال في الطريق الصحيح لإطلاق هذه الهواتف في شهر سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لوحدات وهمية تستعرض لنا كيف ستبدو تصاميم هواتف iPhone 12 Series القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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