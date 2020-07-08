فيديو لوحدات وهمية تستعرض لنا كيف ستبدو تصاميم هواتف iPhone 12 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - يمنحنا الفيديو نظرة أولية على الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه iPhone 12، على الرغم من أنه ينبغي الإشارة إلى أن الأجهزة في الفيديو هي وحدات وهمية، مما يعني أن هذه ليست وحدات فعلية. ومع ذلك، فهي تعطينا فكرة عن الأحجام التي يمكننا توقعها، فهذا الفيديو يعرض ثلاثة أحجام مختلفة.ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الدمى تمثل وحدات وهمية، فهناك جوانب أخرى على مستوى العتاد لا نعرفها. على سبيل المثال، يشاع أن بعض طرازات iPhone 12 Series ستأتي مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وستضم مستشعر LiDAR في الخلف لتعزيز قدرات الكاميرات الخلفية.

على أي حال، كما هو الحال دائمًا مع الوحدات الوهمية، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه هي التصاميم الفعلية لهواتف آبل القادمة، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حاليًا. في غضون ذلك، يعتقد بعض المحللين أنه على الرغم من الشائعات حول تأخير إطلاق هذه التشكيلة إلى أكتوبر أو نوفمبر، إلا أن شركة آبل لا تزال في الطريق الصحيح لإطلاق هذه الهواتف في شهر سبتمبر.