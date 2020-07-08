هواتف Google Pixel و Galaxy S20 Series بدأت بتلقي التحديث الأمني لشهر يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - قد لا يكون هذا هو اليوم الأول من شهر يوليو، ولكن بدأت شركة جوجل الآن بإصدار التحديث الأمني لشهر يوليو لكافة أجهزة Google Pixel المتوافقة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هذا التحديث الجديد لا يجلب معه ميزات جديدة، وإنما يجلب معه فقط مجموعة من التحسينات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البنية الأمنية للنظام في الأجهزة التي حصلت عليه. وبغض النظر عن هواتف Google Pixel، فقد بدأت شركة سامسونج كذلك اليوم بإصدار نفس التحديث الأمني لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
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