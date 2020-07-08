الهاتف OnePlus Nord سيصدر يوم 21 يوليو، وإليكم العلبة الخاصة بالهاتف

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord من خلال عرض تقديمي خاص عبر الواقع المعزز في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. تم الكشف عن هذه المعلومات من خلال دعوة مسربة من متجر أمازون الهند للحدث.

في منشور على حسابها الرسمي على شبكة إنستاجرام، كشفت لنا شركة OnePlus عن العلبة الخاصة بالهاتف OnePlus Nord الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا قريبًا. وكما تلاحظون، فعلبة الهاتف OnePlus Nord ستكون سوداء اللون مع لمسات باللون الأزرق السماوي. تشوق شركة OnePlus بشكل غريب لمتانة العلبة بحيث يظهر شخصين واقفين على جانبيها.

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وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد لمحت إلى أن الهاتف OnePlus Nord سيأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.





وبغض النظر عن المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن الهاتف OnePlus Nord سيُكلف 24999 روبية هندية في الهند، وهو ما يُعادل 330 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.