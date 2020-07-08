الهاتف Huawei Mate V يلوح في الآفق، وسيكون قابلاً للطي نحو الداخل

فاطمة أيت طالب - دبي - إختلفت Huawei وسامسونج حتى الآن بشأن أفضل تصميم للهاتف الذكي القابل للطي الذي يمكن أن يتحول إلى جهاز لوحي. بينما يتم طي Galaxy Fold من سامسونج للداخل، فإنه يتم طي كل من Huawei Mate X و Huawei Mate XS للخارج.

في حين يُشاع أن شركة سامسونج ستلتزم بتصميمها السابق في Galaxy Fold 2 القادم مع تحسين بعض الجوانب، فقد تتخلى شركة Huawei عن مسارها الفريد وتنضم إلى سامسونج في عالم الأجهزة القابلة للطي للداخل. لقد تم التطرق إلى ذلك في شائعات سابقة تتمحور حول الهاتف Huawei Mate X2، ولكن قدمت شركة Huawei مؤخرًا طلبًا للحصول على العلامة التجارية Huawei Mate V، وهذا الإسم يعني تصميمًا مختلفًا عن Huawei Mate X و Huawei Mate Xs.

Advertisements

قد يشير الحرف V إلى ” الطي مثل الكتاب “، وبالتالي الطي نحو الداخل. من المثير للإهتمام أيضًا أنه في شهر أبريل الماضي قدمت شركة Huawei براءة تصميم لجهاز قابل للطي يتماشى مع ما قلناه للتو. ونظرًا إلى أن هاتف Huawei القابل للطي التالي سيصبح رسميًا في شهر أكتوبر المقبل على الأرجح، فيجب أن نبدأ في رؤية بعض التسريبات حوله قريبًا، لذا إنتظر قليلاً وسنعلمك بالطريقة التي ستسير بها الأمور.