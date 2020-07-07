تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord يكشف عنها في رومانيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد منافذ البيع في رومانيا اليوم عن تفاصيل جديدة حول مواصفات وتصميم هاتف وان بلس المرتقب OnePlus Nord والسعر الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق قريباً.

تستعد شركة وان بلس للإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord في حدث يعقد في 21 من يوليو، ولقد أكدت تسريبات جديدة اليوم على أن الهاتف يأتي بسعر 475 يورو في السوق الأوروبي، أو ما يعادل 535 دولار، إلا أن هذا السعر غير دقيق الآن نظراً لتأكيد وان بلس على أن الهاتف يأتي بمستوى تسعير أقل من 500 دولار.

ولقد نشر منفذ البيع في رومانيا صورة ثلاثية الأبعاد تختلف عن تصميم الهاتف الفعلي، ومن المقرر أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 765G مع شاشة Super AMOLED، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف OnePlus Nord بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh، لذا نترقب تأكيد هذه المواصفات في الإعلان الرسمي قبل نهاية الشهر الجاري.

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