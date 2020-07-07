تكنولوجيا: تطبيق Gmail يدعم الآن ميزة تعدد المهام على أجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة جوجل بتحدث جديد لتطبيق Gmail يأتي بميزة دعم تعدد المهام على شاشة أجهزة الآيباد، لدعم المستخدمين لفتح تطبيق Gmail مع تطبيقات أخرى على الشاشة مثل تطبيق صور جوجل أو تطبيق التقويم.
كانت شركة ابل قد قدمت ميزة تعدد المهام على أجهزة الآيباد منذ بضعة سنوات الآن، إلا أن جوجل لم تقدم دعم لهذه الميزة في تطبيق الجي ميل حتى الآن.
ولقد أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيق Gmail تقدم من خلاله دعم لتعدد المهام على الشاشة، ومن المقرر أن تكشف جوجل عن التطبيقات التي تدعم تعدد المهام على الشاشة إلى جانب تطبيق الجي ميل.
وتعد ميزة تعدد المهام على شاشة أجهزة الآيباد من المميزات التي تمثل أهمية كبيرة للكثير من المستخدمين، بشكل خاص مع دعم السحب والإفلات للنصوص والصور.
أيضاً أكدت جوجل على أن الميزة تدعم الآن بالفعل مستخدمي حزمة G Suite، على أن تدعم مزيد من المستخدمين خلال الفترة القادمة، كما سيظهر للمستخدمين إختيار “Allow Multiple Apps” في قائمة الإعدادات في الشاشة الرئيسية لدعم تعدد المهام، مع إختيار لتمكين إختصارات لوحة المفاتيج في تطبيق Gmail.
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