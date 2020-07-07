تكنولوجيا: هواوي تسجل براءة إختراع لهاتف بتصميم صدفي قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت كلاً من سامسونج وموتورولا الإصدارات المميزة بتصميم صدفي قابل للطي في هاتف Galaxy Z Flip و Razr 2019، واليوم تظهر براءة إختراع لهواوي لهاتف من نفس الفئة.

رصدت برءاة إختراع هواوي في تصميم الهواتف الصدفية القابلة للطي في CNIPA في الصين، حيث سجلت براءة الإختراع التي قد تنتقل لمرحلة التنفيذ قريباً أو قد لا تتخطى مخططات فقط.

وتكشف التسريبات الخاصة ببراءة الإختراع لهاتف هواوي الصدفي عن تصميم مميز بكاميرة أمامية في نتوء كبير في الإطار العلوي للهاتف، والذي يضم أيضاً مستشعر بيومتري.

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كما يأتي الجانب الأيمن من هاتف هواوي الصدفي بأزرار التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات، حيث تأتي هذه الأزرار باللون الأحمر، من جانب أخر يضم الهاتف إعدادات متعددة للكاميرة الخلفية، التي تأتي في الجابب الأيسر من الجهة الخلفية، كما يأتي الفلاش بشكل مستقل عن وحدة الكاميرة الخلفية.

أيضاً يضم الهاتف شاشة ثانوية إلى أسفل الكاميرة الخلفية، كما يظهر الهاتف بتصميم مسطح عند فتح الشاشة، مع فواصل في المنتصف لربط جهتي الشاشة، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل أكثر دقة حول مواصفات الهاتف، لذا نترقب تفاصيل جديدة عن براءة إختراع هواوي خلال الفترة القادمة.

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