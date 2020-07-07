شركة هونور تكشف عن هاتفها الجديد X10 Max بمواصفات قياسية

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وأعلنت شركة هونور ، عن إطلاق هاتفها الذكي X10 Max الجديد، والذي يحمل مواصفات قياسية مقارنة بمنافسة في الشريحة المتوسطة من الفئة نفسها، خصوصا أن يضم شاشة عملاقة بجودة عالية وبطارية بمساحة كبيرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يأتي مزودا بشاشة LTPS IPS قياس 7.09 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2280 x 1080 بيكسل مع إمكانية عرض الألوانDCI-P3، وتبلغ درجة السطوع 780 نيت، وبالتالي فإنه يمكن عرض محتويات HDR10.

وأشارت شركة هونور، التابعة لهواوي الصينية، إلى أن جهازها الجديد يعتبر واحدا من أكبر الهواتف الذكية المتوفرة في الأسواق وأكثر وزنا، ويأتي بأبعاد 517.4 × 88× 0 سم، ويبلغ وزنه 232 جراما، وينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 800 5G SoC مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 إلى 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 إلى 128 جيجابايت.

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ويزخر هاتف هونور الجديد ببطارية سعة 500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة 22.5 وات كحد أقصى.

وعلى الرغم من وحدة الكاميرا الكبيرة على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد، إلا أنه لا يتضمن سوى كاميراتين، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وتعمل كاميرا السيلفي 8 ميجابيكسل، ويعتمد هاتف هونور X10 Max الجديد على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم Magic UI 3.1.

وأعلنت شركة هونور عن طرح هاتفها الذكي الجديد باللون الأزرق والفضي والأسود.