تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف جوجل Pixel 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أول الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف جوجل القادم Pixel 5 الذي يأتي بتصميم يحاكي إصدار الشركة الحالي Pixel 4، مع كاميرة خلفية مزدوجة.

بدأت أحدث التسريبات في التركيز على إصدار جوجل القادم من سلسلة Pixel، والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Pixel 5، حيث تكشف الصور ثلاثية الأبعاد التي ترتكز على تفاصيل CAD عن مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

كما يتميز تصميم هاتف Pixel 5 بكاميرة سيلفي في ثقب الشاشة، والتي تأتي في الجانب الأيسر من الشاشة، كما يأتي هاتف Pixel 5 بقياسات 144.6 في 70.4 في 8مم، وهو تصميم أقصر وأقل إتساعاً مقارنة بهاتف Pixel 4.

ولقد كشفت تسريبات أخرى نشرت لهاتف Pixel 5 XL خلال شهر فبراير عن تصميم الهاتف المميز بكاميرة خلفية ثلاثية، والتي تختلف عن التسريبات الجديدة لهاتف Pixel 5 بالكاميرة المزدوجة.

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من جانب أخر لم تكشف جوجل رسمياً حتى الآن عن هاتفها المتوسط Pixel 4a، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى خطط جوجل لإطلاق الهاتف خلال شهر مايو، ومن ثم تم تأجيل إطلاق الهاتف حتى الآن، بينما تخطط عملاق البحث لإطلاق Pixel 5 خلال شهر أكتوبر.

أيضاً من المتوقع أن تقدم جوجل سلسلة هواتف Pixel 5 برقاقة معالج Snapdragon 765 المتوسطة كبديل لدعم الإصدارات الجديدة برقاقة كوالكوم المميزة Snapdragon 865.

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