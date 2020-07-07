تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى بدء تطوير هاتف هواوي القابل للطي Mate V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتنافس عمالقة تصنيع الهاتف لتطوير إصدارات جديدة ومبتكرة من الهواتف القابلة للطي، وتعد شركة هواوي وسامسونج من أبرز الشركات المنافسة في هذا السوق الآن، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد يعرف بهاتف Mate V.

إختلف تصميم الهواتف القابلة للطي بين إصدار سامسونج من هاتف Galaxy Fold الذي يدعم الطي للداخل، وإصدارات هواوي من هواتف Mate X وMate Xs التي تدعم الطي إلى الخارج، وتستمر هذه الشركات في تطوير إصدارات جديد من الهواتف القابلة للطي.

تستعد سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Galaxy Z Fold 2، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن هواوي بدأت بالفعل العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي بعنوان Mate V أو الذي عرف في تسريبات أخرى بعنوان Mate X2.

ولقد سجلت هواوي براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف القابلة للطي في EU، والذي يشار إليه بعنوان Mate V، ويختلف في التصميم عن الإصدارات السابقة من Mate X، حيث يشير حرف V إلى آلية غلق الهاتف بتصميم يحاكي الكتاب لذا يدعم الطي إلى الداخل.

يذكر أن التسريبات كشفت عن المخططات الأولى لتصميم Mate V، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال شهر أكتوبر، على أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة.

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