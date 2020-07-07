واجهة EMUI 11 ستصل في الربع الثالث من العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتفل شركة Huawei بذكرى مرور ثماني سنوات على إطلاق واجهة EMUI، وقد عقدت الشركة حدثًا خاصًا عبر الإنترنت حيث حصلنا على أولى التفاصيل حول الإصدار التالي من واجهة المستخدم هذه. أكد رئيس قسم البرمجيات الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Wang Chenglu أن واجهة EMUI 11 ستأتي في الربع الثالث من هذا العام. على الرغم من عدم الكشف عن تاريخ فعلي للإصدار، تشير الشائعات إلى أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ستكون أول دفعة من الأجهزة يتم شحنها مع واجهة EMUI 11 الجديدة.

بدأت واجهة EMUI رحلتها في العام 2012 تحت إسم Emotion UI 1.0 وكانت تستند على نظام Android 4.0. بعد ذلك، نضجت هذه الواجهة على مر السنين وإستقبلت العديد من التغييرات التي جلبتنا إلى الإصدار EMUI 10 الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس وظهر لأول مرة في سلسلة Huawei P40 Series.

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أكد رئيس قسم البرمجيات الإستهلاكية في شركة Huawei من جديد أيضًا جهود الشركة في جلب المزيد من مطوري التطبيقات إلى حزمة Huawei Mobile Services كبديل مناسب لحزمة Google Mobile Services.