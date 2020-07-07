الإعلان رسميًا عن الهاتف Poco M2 Pro مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 33W

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Poco M2 Pro. هذا الهاتف يأتي مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، وبسعر تنافسي بالنسبة لهاتف من الفئة المتوسطة يضم هذه المواصفات التقنية والميزات المتقدمة.

بغض النظر عن ذلك، فالهاتف Poco M2 Pro الجديد يبدو مماثلاً للهاتف Redmi Note 9 Pro المتواجد حاليًا في الهند والذي وصل إلى الأسواق العالمية تحت إسم Redmi Note 9S. الهاتف Poco M2 Pro يحمل نفس التصميم العام، ويضم بدوره المعالج Snapdragon 720G، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Poco M2 Pro الجديد يضم كذلك شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.

عمومًا، الهاتف Poco M2 Pro سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأخضر والأسود، وسيُكلف 185 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 200 دولار أمريكي لنسخة 6GB/64GB، وما يُعادل 225 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم عرض هذا الهاتف للبيع أول مرة في اليوم 14 من شهر يوليو الجاري بالهند.