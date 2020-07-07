قد يتم إستبدال جواز السفر ورخصة القيادة الخاصة بك عن طريق iPhone الخاص بك قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - نحمل هواتفنا معنا طوال الوقت مما يجعلها الأداة المثالية لتخزين مستندات وبطاقات معينة داخلها، مثل بطاقات الإئتمان، وبطاقات الولاء، وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وما إلى ذلك من الوثائق والمستندات الأخرى. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تتصور مستقبلاً يمكن لهواتف iPhone فيه أن تحل محل مستندات أخرى مثل جوازات السفر أو رخصة القيادة.

في براءة إختراع تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider تصف شركة آبل كيف يمكنها تطوير نظامًا في هواتف iPhone قادر على التحقق من الهوية وتحديد مستخدم الجهاز من أجل الوصول إلى منصة خارجة تتيح للجهات المعنية الوصول إلى كافة المستندات الخاصة بهذا المستخدم، بما في ذلك جوازات السفر ورخصة السياقة.

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على الرغم من فكرة مثيرة وواعدة، إلا أن فكرة وضع كل بيضنا في سلة واحدة يجعل المخاطرة كبيرة. فقدان هاتفنا يعني فقدان إمكانية الوصول إلى جميع المستندات، ولكن من المحتمل أن تتعايش الهويات الفعلية والرقمية معًا، فمثلاً عندما تسافر إلى الخارج، فقد تحتفظ بجواز سفرك في مكان آمن في غرفة الفندق، أثناء وجود النسخة الرقمية على هاتفك في حالة إحتياج السلطات إلى التحقق من هويتك.

صرحت نائبة رئيس قسم Apple Pay في شركة آبل، السيد Jennifer Bailey في الماضي أن هذا أمر تستكشفه شركة آبل، ولكنها أشارت أيضًا إلى أن ذلك قد يكون صعبًا بسبب المشاكل القانونية، مثل الحكومات التي تحتاج إلى المصادقة على هذه المستندات الرقمية للتأكد من صحتها. ومع ذلك، فإن فكرة إستخدام هواتفنا لسرد هويتنا ليست جديدة، ففي الماضي، رأينا مبادرات في بلدان مثل المملكة المتحدة حيث يمكنك الإحتفاظ بنسخة رقمية من رخصة القيادة الخاصة بك.