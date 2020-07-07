إستطلاع الآراء الأحدث من آبل يبدو أنه يؤكد أسوأ مخاوفنا

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية شائعات مفادها أن شركة آبل لن تقوم بتضمين الشاحن وسماعات الأذن في علب هواتف iPhone 12 Series القادمة. وبالتالي، هذا يعني أن كل من قام بشراء iPhone سيضطر أيضًا إلى شراء الشاحن وسماعات الأذن بشكل منفصل في حالة إذا لم يكن يتوفر عليها من قبل على الرغم من حقيقة أن هذه تُعتبر من الملحقات الشائعة جدًا والتي نراها مجمعة مع جميع الهواتف الذكية تقريبًا.

بطبيعة الحال، نظرًا إلى أن هذه إشاعة، فمن الصعب أن نحدد ما إذا كانت صحيحة أم لا، ولكن يبدو الآن أن هناك المزيد من الأدلة التي تلمح لإمكانية حدوث ذلك. وفقا لإستطلاع أجرته شركة آبل نفسها، فهي تسأل عملائها عما يفعلونه مع أجهزة الشحن القديمة التي حصلوا عليها مع هواتف iPhone القديمة الخاصة بهم.

تتضمن بعض الخيارات منحها لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، أو الإستمرار في إستخدامه، أو أن الشاحن لم يعد يعمل. على الرغم من أن هذا الإستطلاع يبدو عاديًا إلى حد ما، إلا أن توقيت ظهور هذا الإستطلاع يبدو أكثر من مجرد صدفة، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا.

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من المرجح أن تضع آبل هذا الأمر كخطوة صديقة للبيئة من شأنها أن تؤدي إلى تقليص النفايات الإلكترونية. وفي حين أن هذا صحيح، هناك دوافع أخرى مثل حقيقة أن تكنولوجيا 5G تزيد من تكلفة تصنيع هواتف iPhone 12 الجديدة، ولكن سيتم بيعها بنفس سعر طرازات 2019. وبطبيعة الحال، سيؤدي إزالة سماعات الأذن والشاحن إلى تحسين هوامش الربح.

ووفقا للمحللين في مؤسسة Barclays، فقد أشاروا سابقًا إلى أن الملحق الوحيد الذي سيتم شحنه مع هواتف iPhone 12 الجديدة هو المُحول USB Type-C To Lighting. من قبيل الصدفة، سيحل هذا مشاكل آبل مع إلحاح الإتحاد الأوروبي على تبني شاحن مشترك متوافق مع جميع الهواتف الذكية.

الهاتف iPhone SE 2020 الجديد يأتي مع شاحن 5W في العلبة، ولكن المحللين يعتقدون أن شركة آبل ستقوم بإزالة هذا الشاحن في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، ستستمر شركة آبل في تضمين شاحن 12W في علب لوحيات iPad.