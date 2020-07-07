شركة Olympus ستتيح لك الآن تحويل كاميراتها إلى كاميرا ويب

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام فقط، وبعد عقود من العمل في مجال الكاميرات، أعلنت شركة Olympus أنها ستبيع قسم الكاميرا الخاص بها. هذا بلا شك يوم حزين للكثيرين، وخاصة ملاك كاميرات Olympus، ولكن يبدو أن الشركة لا تزال تخطط لدعم مستخدميها.

في الواقع، أعلنت شركة Olympus مؤخرًا عن برنامج OM-D Webcam Beta Software وأصدرته. وكما يوحي الإسم، فهذا برنامج موجه للحواسيب الشخصية يعمل على تحويل كاميرات Olympus بسهولة وسرعة إلى كاميرا ويب. هذا يعني أن كل ما يحتاجه المستخدمون هو تحميل البرنامج وتوصيل كاميراتهم بالحواسيب الخاصة بهم، وسيكونون على إستعداد للإستفادة من ذلك.

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لماذا يُعتبر هذا أمرًا مهمًا؟ على الرغم من تحسن جودة العديد من كاميرات الويب، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا لإستبدال الكاميرات المخصصة من حيث الجودة الكاملة، خاصة فيما يخص طمس الخلفية. إذا كنت تقوم بالبث أو شخصًا يفضل فقط الحصول على بث مباشر عالي الجودة، فمن شأن هذا أن يقوم بالمهمة بنجاح.

جدير بالذكر أن Olymus ليست أول شركة تقوم بذلك لكاميراتها. في السابق، رأينا شركات أخرى متخصصة في صناعة الكاميرات مثل Canon و Fujifilm تطلق برامج مماثلة لكاميراتها. إذا كنت مهتمًا بالإطلاع على هذا البرنامج، فإنتقل إلى الموقع الخاص بشركة Olympus لتحميله وكذلك التحقق مما إذا كانت الكاميرا الخاصة بك متوافقة.