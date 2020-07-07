آبل لا تزال تعمل على مستشعر البصمة Touch ID من أجل هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - توقفت شركة آبل عن إستخدام مستشعر البصمة Touch ID في هواتف iPhone منذ عدة سنوات وقررت تعويضه بتقنية التعرف على الوجه Face ID. ومع ذلك، نظرًا لأن تقنية Face ID تُعتبر أكثر أمانًا من خاصية Touch ID، فمن الصعب إنكار سهولة الإستخدام التي توفرها هذه الأخيرة، وخاصة في هذه الأيام وفي هذا العصر حيث نرتدي أقنعة الوجه مما يجعل عملية التحقق من الهوية بإستخدام Face ID أكثر صعوبة.

هل ستُعيد شركة آبل خاصية Touch ID؟ وفقا للشائعات، فمن المرجح أن يحدث ذلك، ويبدو أن تلك الشائعات يمكن أن تكسب بعض الوزن. هذا لأنه بناءً على براءة إختراع إكتشفها موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل لا تزال تعمل بنشاط لتضمين مستشعر البصمة Touch ID في الشاشة.

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بالنظر إلى أن الشاشات لا تكون شفافة دائمًا بنسبة 100 في المئة، تصف براءة الإختراع كيف توصلت آبل إلى طريقة للتغلب على هذه المشكلة. ” على سبيل المثال، في بعض الحالات، قد يتم تشكيل مصفوفة صغيرة على السطح الخلفي للشاشة المكدسة. قد تحتوي كل عدسة صغيرة في الصفيف على نقطة بؤرية تقع مع إحدى الفتحات الشفافة أو تتماشى معها أو بالقرب منها “.

هذه ليست المرة الأولى التي رأينا فيها شركة آبل تنشئ براءات إختراع تتمحور حول مستشعر البصمة Touch ID المدمج في الشاشة، ولكن من غير الواضح ما هي الطريقة التي يمكن أن تختارها الشركة. ومع ذلك، كما هو الحال مع براءات الإختراع، فمن الصعب القول ما إذا كانت هذه فكرة تستكشفها شركة آبل بشكل عرضي، أو إذا كان يمكن أن تظهر في النهاية في منتج فعلي، لذلك ربما لا تحبس آنفاسك من الآن.