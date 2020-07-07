مايكروسوفت و Bridgestone تنشئ نظام مراقبة تلف الإطارات في الوقت الفعلي

فاطمة أيت طالب - دبي -

تعاونت مايكروسوفت و Bridgestone على إنشاء نظام مراقبة تلف الإطارات في الوقت الفعلي والمعروف إختصارًا بإسم TDMS. عادة لا يمكن الكشف عن تلف الإطارات دون فحص دقيق لكل إطار على حدة ولكن فريق المطورين من كلا الشركتين طور نظام مراقبة تلف الإطارات (TDMS) يرتبط بنظام Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP). شاهد الفيديو أعلاه لإلقاء نظرة سريعة على المفهوم لمعرفة المزيد.

النظام قادر على إكتشاف تلف الإطارات عند حدوثه وإخطار السائق على الفور، وذلك بفضل إطار العمل السحابي MCVP والبيانات التي يتم تجميعها من قبل أجهزة الإستشعار الموجودة حاليًا في السيارات. ووفقًا لشركة Bridgestone، فإن تلف الإطارات يمثل 30 في المئة من جميع حوادث السيارات التي تحدث بسبب الأعطال التقنية.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت المديرة العامة لقسم Azure Mobility و Microsoft Connected Vehicle Platform، السيدة Tara Prakriya بالقول : ” تتعاون مايكروسوفت مع شركات النقل لدعم تحولها إلى موفري خدمات التنقل الذكية. مع منصة Microsoft Connected Vehicle Platform، تتمثل مهمتنا في مساعدة الشركات على تسريع عملية تقديم تجارب التنقل المتصلة والمخصصة والآمنة. بإستخدام MCVP، أنشأت Bridgestone نظام مراقبة تلف الإطارات الذي يقدم مساهمة رائعة في السلامة على الطرق ويثبت كيف يمكن للتعاون بين قادة الصناعة أن يفتح فرص عمل جديدة في المستقبل “.