تكنولوجيا: صور حية تقدم نظرة أوضح لتصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أحدث الصور الحية لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20 باللون الأسود، والتي جاءت في تسريبات اليوم عبر صفحة JimmyIsPromo على تويتر.

نشرت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية صور ثلاثية الأبعاد تستعرض من خلالها تصميم هاتفها القادم Note20، واليوم تأتي صور حية لتقدم مزيد من التفاصيل عن تصميم هذا الإصدار.

ويظهر هاتف Galaxy Note20 في الصور الحية اليوم باللون الأسود بتصميم لامع أنيق، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج مزيد من الإختيارات في ألوان الهاتف عند الإعلان الرسمي، مع إختيارات مميزة بتصميم غير لامع يحاكي إصدارات سامسونج من سلسلة Galaxy S20.

كما تستعرض الصور إعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية التي ظهرت في التسريبات السابقة، حيث يضم الهاتف كاميرة periscope تأتي في الجزء السلفي من إعدادات الكاميرة، كما يختفي شعار “Space Zoom 100X” الذي ظهر في هاتف سامسونج الحالي Galaxy S20 Ultra، لذا قد لا يدعم الهاتف التكبير الرقمي حتى 100 مرة.

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كما كشفت الصور الحية التي جاءت عبر JimmyIsPromo عن تصميم قلم S الجديد، ومكبرات firing الصوتية التي تأتي إلى يسار منفذ USB C في الهاتف، أيضاً تأتي أزرار التشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، على عكس سلسلة Note10.

يذكر أن هاتف Galaxy Note20 Plus رصد في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم SM-N986U، لذا مازالت هناك بعض التوقعات القائمة حول إطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Note 20، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note20 في شهر أغسطس المقبل، لذا نترقب تفاصيل أكثر وصور حية للإصدارات الجديدة قبل الإعلان الرسمي.

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