تكنولوجيا: Poco تعلن عن هاتف Poco M2 Pro بتقنية شحن سريع 33W وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco رسمياً عن هاتف Poco M2 Pro أحدث إصدارات الشركة من الفئة المتوسطة، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 720G ويحاكي تصميم هاتف Redmi Note 9 Pro، كما ينطلق هاتف Poco بسعر يبدأ من 185 دولار

يضم هاتف Poco M2 Pro شاشة LCD بحجم 6.7 إنش، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

ويضم هاتف Poco M2 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

بينما يدعم هاتف Poco M2 Pro رقاقة معالج Snapdragon 720G مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف Poco M2 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء إلا أنه لا يدعم معايير IP رسمية.

وتقدم Poco هاتف Poco M2 Pro بعدد 3 من الإختيارات في الألوان والتي تشمل الأزرق، الأخضر، وظلال اللون الأسود، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 185دولار، على أن يتوفر الهاتف في السوق الهندي بدءاً من يوم 14 من يوليو.

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