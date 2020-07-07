تكنولوجيا: LG تقدم سماعات HBS-FN6 و HBS-FN4 اللاسلكية بسعر يبدأ من 166 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة LG اثنان من السماعات اللاسلكية بعنوان HBS-FN6 و HBS-FN4، كما تبدأ الشركة في تلقي أوامر الحجز المسبق للسماعات في السوق الكوري بدءاً من 10 من يوليو وحتى 16 من يوليو بسعر 166 دولار.

تنطلق إصدارات LG الجديدة من السماعات اللاسلكية للبيع في السوق الكوري بدءاً من 17 من يوليو، ويتوفر لطلبات الحجز المسبق حافظة بألوان متنوعة تشمل الأخضر، الأصفر، وألوان الفراولة والتوت وأيضاً الفستق.

تأتي سماعات LG الجديدة من سلسلة TONE Free، حيث تتميز السماعات الجديدة بتقنية HSP لمعالجة الصوتيات، والتي طورت من Meridian لدعم صوت مكاني بآداء أفضل، كما تدعم السماعات اللاسلكية معايير IPX4 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً تدعم LG كلاً من سماعتي HBS-FN6 و HBS-FN4 بمساعد رقمي، مع تقنية الشحن السريع، ويمكن للسماعات أن تستمر بعمر شحن حتى 18 ساعة من التشغيل، كما تتميز السماعات اللاسلكية بتصميم يدعم التحكم باللمس.

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وتقدم LG سماعات HBS-FN6 و HBS-FN4 اللاسلكية بإعدادات مخصصة لمضخم الصوتيات EQ، والتي طورت عبر Meridian مع 4 من الإعدادات المسبقة للصوتيات أيضاً تدعم السماعات عزل الضوضاء بفضل تصميم رأس السماعات، كما تدعم السماعات بنمط خاص يتيح للمستخدم الإستماع للبيئة المحيطة به من خلال الميكروفونات.

وتعد سماعة LG HBS-FN6 الإصدار الأعلى من السماعات الجديدة حيث تقدم من LG مع حافظة شحن UVnano والتي تعمل على حماية وتنظيف السماعات عند تخزينها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية.

كما تؤكد LG على أن السماعة اللاسلكية تستمر بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات من التشغيل، كما يصل عمر الشحن إلى 18 ساعة مع حافظة الشحن، ويمكن شحن السماعة لفترة تصل إلى 5 دقائق للحصول على عمر شحن ساعة كاملة، ومن المقرر أن تتوفر سماعات LG TONE Free بألوان الأبيض والأسود.

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