BMW قد تجبر عملاؤها على دفع الإشتراك من أجل الحصول على المزيد من الميزات في سياراتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكر الأيام الخوالي عندما كنت تشتري شيئًا ويصبح في الأساس لك، بدون قيود؟ لسوء الحظ، بالنسبة لملاك سيارات BMW، فيبدو أن الشركة أعلنت عن مبادرة جديدة ستثير بلا شك الكثير من الانتقادات، وهي المبادرة التي تهم تمديد متجر ConnectDrive Store.

هذا يعني أن شركة BMW تريد على ما يبدو البدء في فرض رسوم على اشتراكات المستخدمين للوصول إلى ميزات معينة في سياراتهم الخاصة. في الأساس، ستقوم شركة BMW ببناء سيارة كاملة مع جميع الأجراس والصفارات التي قد تضطر إلى دفع رسوم إضافية لها مقابلها، ولكنها ستغلق بعض هذه الميزات ولن تكون متوفرة لك حتى تدفع ثمن الإشتراك الشهري أو السنوي.

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ووفقًا لشركة BMW، فإن الفكرة هي أن هذا سيعطي العملاء ” مرونة مالية “، حيث يمكنهم إختيار الدفع مقابل ميزات معينة عند الحاجة إليها. على سبيل المثال مع المقاعد الساخنة، يمكن للعملاء اختيار عدم دفع الإشتراك مقابل هذه الميزة خلال أشهر الصيف الحارة، ولكن قد يختارون القيام بذلك خلال فصل الشتاء.

أيضًا، عندما يعيدون بيع سيارتهم، يمكن لمالك السيارة الجديد أيضًا إختيار الميزات التي يريدها بدلاً من الإضطرار إلى دفع المزيد مقابل سيارة تأتي مع كل هذه الميزات الإضافية. من المفهوم لماذا إختارت BMW مثل هذا النموذج، فهو يولد الأموال بإستمرار من خلال الإشتراكات، ولكن كما قلنا، نعتقد أن العديد من ملاك السيارات قد لا يكونون سعداء للغاية حيال ذلك.