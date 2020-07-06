بهذه الطريقة يمكنك استخدام الوضع المظلم في واتساب على الويب و سطح المكتب

كيفية تمكين الوضع المظلم في واتساب على الويب:

للبدء، قم بتسجيل الدخول إلى (WhatsApp web)، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، فستحتاج إلى تحميل التطبيق على هاتفك أيضًا، ثم انقر بعد ذلك على رمز النقط الثلاثية في أعلى الزاوية اليمنى، ثم انقر على (WhatsApp Web) وامسح رمز الاستجابة السريعة على موقع الويب لربط حسابك، وبمجرد أن تفعل ذلك، يجب أن تظهر جميع محادثاتك مباشرة أمامك.

للتبديل إلى الوضع المظلم انقر فوق رمز النقاط الثلاث أعلى قائمة الرسائل وحدد الإعدادات، ثم انقر فوق (Theme) ثم قم بتبديله إلى (Dark)، وسيكون لديك الآن واجهة أكثر إمتاعًا للعمل معها.

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أولاً، قم بتنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب لنظام التشغيل (Mac) أو ويندوز من هنا. سيُطلب منك العمل من خلال (مسح رمز الاستجابة السريعة) كما كان من قبل، لذا تأكد من تشغيل واتساب على هاتفك الذكي، ثم امسح رمز الاستجابة السريعة المقدم على تطبيق سطح المكتب باستخدام هاتفك،

سيعكس تطبيق سطح المكتب قريبًا محتويات تطبيق واتساب على هاتفك، وللوصول إلى الوضع المظلم انقر على رمز النقاط الثلاث أعلى قائمة الرسائل

، ومن المحتمل أن ترى نوعًا من الخيارات لتعديل مظهر التطبيق، حيث إنه لم يتم طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين حتى الآن، وإذا كنت لا تريد الانتظار، يمكنك أيضًا تجربة استخدام تطبيق طرف ثالث لتمكين هذا الوضع في الوقت الحالي، ريثما يصل إلى الجميع.