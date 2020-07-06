كيفية إضافة صورة GIF إلى صفحتك الرئيسية في متصفح جوجل كروم

إنها عملية بسيطة للغاية تجعل استخدام متصفح جوجل كروم يبدو أكثر تخصيصًا، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ثوانٍ لتغيير الخلفية البيضاء الكئيبة لخلفية مع صورة GIF رائعة.

لإضافة صورة GIF إلى صفحتك الرئيسية في متصفح جوجل كروم في حاسبك الشخصي، يجب عليك القيام بالتالي:

Advertisements

ابحث عن أي صورة GIF تريد استخدامها، ثم انقر بزر الماوس الأيمن لإظهار القائمة المنسدلة.

بعد تحديد خيار (حفظ باسم)، تأكد من إضافة (.PNG) بعد الاسم.

قم الآن بتغيير (التنسيق)، (Format)، من GIF إلى (All Files).

بعد ذلك، افتح صفحة علامة تبويب جديدة في متصفح جوجل كروم الشهير وانقر على خيار (تخصيص) في الركن

الأيمن السفلي، حيث يبدو الرمز وكأنه قلم أو عصا صغيرة.

انقر على (تحميل من الجهاز) وابحث عن ملف GIF الذي حفظته بتنسيق (PNG).

الآن، يجب أن تظهر على صفحتك في متصفح جوجل كروم صورة GIF.

الجدير بالذكر أن (GIF: بالإنجليزية)‏ وهو اختصار (Graphics Interchange Format) أو نسق الرسومات المتبادلة، وهو الامتداد الأشهر في الإنترنت،

ويأتي بعد امتداد (جيه بيه إيه جي) بالشهرة، ويعتمد الامتداد على التنسيق الجدولي لحفظ الصور، ويعطي ضغطًا مناسبًا للصور، ويعتمد خوارزمية الضغط على المساحات الأفقية التي تتميز بلون واحد، كما يضغط الصور بمقدار 40 في المئة من حجمها الأصلي،

ويمكن ضغط الصور أكثر بجعل جدول الألوان المخصص أقل عددًا من حيث الألوان، وهو مناسب جدًا للصور ذات التفاصيل الدقيقة التي تحتوي على ألوان متشابهة. ويمكن أن يكون أحد الألوان شفافاً ليُظهر ما تحت الصورة من لون، ويمكن للامتداد إنتاج صور متحركة لوضعها على الإنترنت.