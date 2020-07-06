“سلاح سري” تمتلكه شركة سوني.. تنتج من خلاله منصة “PlayStation 4” كل “30 ثانية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكشفت تقارير إعلامية عن السلاح السري الذي تمتلكه سوني، والمتمثل بخط تجميع فائق السرعة يتم تشغيله بواسطة الروبوتات، التي يمكنها إنتاج منصات بلي ستيشن 4 في أقل من دقيقة.

وبحسب المعلومات، فإن الروبوتات اليابانية قادرة على إنتاج جهازين في الدقيقة، أو 120 منصة (PlayStation 4) جديدة كل ساعة.

ويقع المصنع في ضواحي مدينة (كيسارازو) Kisarazu، وهو مملوك بالكامل لشركة سوني، ويضم 32 روبوتًا متخصصًا من العلامة التجارية اليابانية (ميتسوبيشي) Mitsubishi.

وتعمل الروبوتات ضمن خط تجميع بطول 31.4 مترًا (103 أقدام) مخصص لمنصات (PlayStation 4)، الذي تم الانتهاء منه في 2018.

وينتج المصنع أجيالًا مختلفة من الأجهزة، من ضمنها منصة بلي ستيشن الأصلية الصادرة في عام 1994.

ويوجد الآن أربعة أشخاص ضمن خط الإنتاج، بحيث يتولى العمال البشريون إضافة اللوحات الأم إلى خط التجميع ووضع المنصات الجاهزة ضمن العلب.

لكن الروبوتات هي المسؤولة عن الإنتاج، ويشمل هذا لف الأسلاك وتثبيتها عبر التجاويف الصغيرة، وهناك 26 روبوتًا من أصل 32 روبوتًا في مصنع كيسارازو مخصصًا لهذه المهمة.

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وعلى سبيل المثال: يتطلب توصيل الكابل المسطح المرن – وهو سلك كهربائي يشبه الشريط – ذراعًا روبوتيًا لرفع الكبل وذراعًا آخر لطيه.

ويجب بعد ذلك توصيل الكابل في اتجاه معين باستخدام الضغط فقط، وهي مهمة قد تبدو بسيطة بالنسبة للإنسان، لكنها معقدة للغاية بالنسبة للروبوت.

وبدأت الشركة اليابانية باستخدام هذه الإستراتيجية الهجينة في عام 2019، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وجعله أكثر كفاءة.

وتتطلع سوني الآن إلى إجراء هذه العملية مع منصات (PlayStation 5) لتسريع الإنتاج وخفض التكاليف مع الحفاظ على الجودة.

وباعت سوني أكثر من 100 مليون وحدة من منصة (PlayStation 4) الصادرة في شهر نوفمبر 2013، بينما يصل عدد مشتركي خدمة الشبكة المدفوعة إلى 41.5 مليون شخص.

وبصرف النظر عن الألعاب، فإن (PlayStation 4) تُعتبر أيضًا منصة للأفلام والموسيقى، ويمكن استخدامها لألعاب الواقع الافتراضي.

وأصبحت منصة الألعاب بمثابة المنتج الإلكتروني الأكثر مبيعًا بالنسبة لشركة سوني في السنوات الأخيرة.

ومن المفترض أن تنتج سوني اعتبارًا من هذا العام أربع منصات (PlayStation) مختلفة تتبع لجيلين، وهي (PlayStation 4) و (PlayStation 4 Pro) و (PlayStation 5) و (PlayStation 5 Digital Edition).