تكنولوجيا: سماعة Honor Choice اللاسلكية تنطلق للسوق الأوروبي بسعر 35 يورو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor اليوم سماعتها اللاسلكية ذات التكلفة المنخفضة في السوق الأوروبي والتي انطلقت اليوم بعنوان Honor Choice وسعر 35 يورو.
كانت شركة Honor قد أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تأتي كبديل منخفض التكلفة لسماعة Honor Magic اللاسلكية.
واليوم تتوفر سماعة Honor Choice اللاسلكية في أسواق أوروبا بسعر 35 دولار أو 35 جنيه إسترليني، حيث يتميز هذا الإصدار بمحرك 7 مم، مع تقنية البلوتوث 5.0، وميزة الإستجابة السريعة عند 130 مللي ثانية، كما تتميز بعمر بطارية يستمر حتى يوم كامل.
أيضاً تنطلق سماعة Honor Choice اللاسلكية بمعايير IP54 لمقاومة الماء والغبار، كما تتميز بتصميم يدعم التحكم باللمس للتشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات أو المهام الأخرى، أيضاً تتميز بتصميم لإلغاء الضوضاء خارج النهايات أو رأس السماعة المميزة بتصميم من المطاط، وتقدم Honor سماعة Honor Choice اللاسلكية باللون الأبيض، كما تتوفر للبيع الآن عبر AliExpress.
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