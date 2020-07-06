تقرير جديد يقترح قدوم هواتف iPhone 12 Series مع كاميرات رائعة للغاية

فاطمة أيت طالب - دبي - سوق الهواتف الذكية نضج بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، وهذا يعني أنه من حيث الأداء، لم تعد هناك قفزات كبيرة كما كانت من قبل. هذا يعني أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لتحسين أجهزتها، وبالنسبة لتشكيلة iPhone 12 Series، فيبدو أن شركة آبل ستركز على الكاميرا.

وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فقد أصدر مذكرة بحثية جديدة يقول فيها أن آبل ستستخدم عدسات ” راقية ” في كاميرات iPhone 12 Series. لم يتعمق المحلل الصيني في التفاصيل ولم يذكر ما يعنيه ذلك، ولكن لا يمكننا القول بأننا مندهشون جدًا.

تقوم شركة آبل بتحسين أداء الكاميرا في كل طراز جديد من iPhone، لذلك لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة صدمة لأي شخص. تشير بعض التكهنات إلى أن المستشعرات الكبيرة من المحتمل أن تحسن الصور والفيديوهات التي تلتقطها كاميرات iPhone. يُشاع أيضًا أن شركة آبل ستواصل إستخدام ثلاث كاميرات في الواجهات الخلفية لطرازات iPhone 12 الراقية، في حين ستستخدم كاميرتين فقط في الطرازات الإقتصادية.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة iPhone 12 Series في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ليس هناك تاريخ محدد. أشارت بعض التقارير إلى أن هذه التشكيلة لا تزال في الطريق الصحيح لتصل في شهر سبتمبر، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنها ستتأخر بنحو شهر إلى شهرين، وهذا ما يعني بأنها لن تصل حتى شهر أكتوبر أو نوفمبر.