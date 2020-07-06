الهاتف Galaxy Fold 2 سيدعم الشحن السريع بقوة 25W، وفقا لأحدث المعلومات المُستخلصة من الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي يُدعى Galaxy Fold 2، ووفقا لأحدث المعلومات التي تم رصدها اليوم في موقع هيئة CCC الصينية، فيبدو أن هذا الهاتف سيدعم الشحن السريع بقوة 25W، وسيحمل الإسم الرمزي SM-F9160 كما أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

تقنية الشحن السريع بقوة 25W ليست جديدة بالنسبة لشركة سامسونج، فقد رأينا هذه التكنولوجيا من قبل في الهاتف Galaxy S10 5G الذي تم إصداره في شهر فبراير من العام 2019. تم بعد ذلك جلب تقنية الشحن السريع هذه إلى تشكيلة Galaxy Note 10. في حين تدعم بعض هواتف سامسونج الشحن السريع بقوة 45W إلا أن الشركة الكورية الجنوبية لم تقم بتضمين شاحن بقوة 45W في العلبة.

على سبيل المقارنة، الهاتف Galaxy Fold الحالي يدعم الشحن السريع بقوة 15W، وبالتالي فمن الرائع أن نسمع الآن بأن شركة سامسونج قامت بترقية الشحن السريع في الهاتف Galaxy Fold 2 إلى 25W.