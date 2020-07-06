سماعات Honor Choice TWS تصل للأسواق العالمية، وتُكلف 35 دولار أمريكي فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مايو الماضي، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Honor X1 TWS والتي من المفترض أن تكون بديلاً إقتصاديًا لسماعات Honor Magic Earbuds. اليوم، شقت هذه السماعات طريقها إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا بسعر تنافسي قدره 35 يورو وتحت إسم جديد هو Honor Choice True Wireless Earbuds.

سماعات Honor Choice TWS الجديدة تضم مكبرات للصوت بحجم 7mm، وتدعم البلوتوث 5.0 مما يجعلها توفر كمون منخفض يصل إلى 130 جزء من الثانية. وعلاوة على ذلك، فهي توفر ما يصل إلى 24 ساعة من عمر البطارية، وتحمل شهادة IP54 لمقاومة المياه والغبار، وهناك أيضًا بعض الأزرار الحساسة للمس والدعم للأوامر الصوتية.

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سماعات الأذن هذه تدعم إلغاء الضوضاء خارج الأطراف المطاطية والتي يجب أن تساعد في تحقيق ختم لائق. عمومًا، سماعات Honor Choice TWS متاحة باللون الأبيض وهي معروضة بالفعل للبيع في متاجر الطرف الثالث مثل AliExpress. الأسعار تبدأ من 35 دولار أمريكي بناءً على السوق الذي تتواجد فيه وخيارات الشحن.