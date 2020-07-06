Oppo تستعد لإطلاق سلسلة Oppo Reno 4 Series على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo فعلاً عن سلسلة هواتف Oppo Reno 4 Series في الصين خلال شهر يونيو الماضي، والآن يبدو أن الشركة الصينية تستعد لجلب هذه السلسلة إلى الأسواق العالمية في المستقبل القريب. ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد الإطلاق بالضبط، ولكن حصول الطرازات العالمية من هذه الهواتف على شهادات المصادقة من هيئات مختلفة، بما في ذلك TUV Rheinland و WiFi Alliance و Bluetouth SIG، يُلمح إلى إقتراب موعد إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 4 Series على الصعيد العالمي.

النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 العادي تحمل الإسم الرمزي Oppo CPH2089، في حين تحمل النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro الإسم الرمزي Oppo CPH2091. ووفقا للتقارير، فيبدو أن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 ستكون مماثلة للنسخة الصينية، ولكن النسخة العالمية من الهاتف Oppo Reno 4 Pro ستأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث أعلى يبلغ 120Hz.

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للتذكير، الهاتف Oppo Reno 4 يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×20.

أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.