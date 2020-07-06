تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على دعم هاتف IQOO Z1X لمعدل تحديث 120HZ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة حول هاتف IQOO Z1X المرتقب الإعلان الرسمي عنه في مؤتمر يعقد في 9 من يوليو، حيث أكد إعلان تشويقي جديد على دعم الهاتف لمعدل تحديث 120HZ، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

يعد هاتف IQOO Z1X أحد إصدارات 5G المتوسطة والمرتقب الكشف عنه من شركة Vivo خلال أيام، وتؤكد أحدث الإعلانات التشويفية التي نشرت من الشركة اليوم على مواصفات معدل التحديث في الشاشة وقدرة البطارية التي جاءت في تسريبات سابقة.

يدفع معدل التحديث المرتقع في شاشات الهواتف الذكية إستهلاك البطارية بشكل أسرع، كما يؤدي دعم الهواتف لتقنية 5G أيضاً لإنخفاض قدرة شحن البطارية، ولدعم هاتف IQOO Z1X المرتقب، تقدم Vivo سعة أكبر للبطارية تصل إلى 5000 mAh.

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أيضاً يدعم هاتف IQOO Z1X رقاقة معالج Snapdragon 765G التي ستتيح للهاتف الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية NSA/SA، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، مع نظام تبريد سائل متقدم يحاكي أنظمة النبريد في أجهزة الحاسب، حيث يتضمن هذا النظام أنابيب حرارية مع عدة طبقات من الجرافيت، وتقنية Cooling Turbo التي تدعم إدارة التبريد بآلية ذكية في الهاتف.

كما يضم هاتف IQOO Z1X كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بحجم 6.57 إنش في الشاشة، وبدقة عرض 1080 في 2408 بيكسل، أيضاً يأتي أعلى نموذج للهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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