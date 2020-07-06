تكنولوجيا: LG تبدأ العمل على جيل جديد من هواتف 5G المتوسطة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG في العمل على جيل جديد من هواتف 5G المتوسطة، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن العلامة التجارية للإصدارات القادمة من هواتف LG.
كانت شركة LG قد سجلت العلامة التجارية لعدد 13 هاتف من سلسلة Q التي تشمل بعض إصدارات 5G خلال شهر مايو، واليوم تستعرض أحدث التسريبات تفاصيل أكثر حول الهواتف المرتقبة والتي تشمل هاتف LG Q92 5G.
رصد هاتف LG Q92 5G في التسريبات اليوم بنموذج رقم LM-Q920N، حيث من المتوقع أن يكون الهاتف بديل بتكلفة أقل لإصدار الشركة الأخير LG Velvet 5G، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار عرف في البداية بهاتف LG Q9 2020 5G قبل أن يتم تغيير العلامة التجارية للهاتف إلى LG Q92 5G.
كما تكشف التسريبات عن هواتف أخرى من LG تدعم الإتصال بشبكات 5G، والتي تأتي في الفئة المتوسطة، وتتضمن إصدارات لأكبر شركات المحمول في كوريا KT و LG U+.
أيضاً تكشف التسريبات عن علامة 128G التي تشير إلى سعة التخزين في هذه الإصدارات 128 جيجا بايت، بينما تشير الأحرف التالية إلى ألوان هذه الإصدارات والتي تشمل الأخضر، الأحمر، والأبيض، وأيضاً الأسود.
يذكر أن سلسلة هواتف Q من LG تشمل مجموعة واسعة من الهواتف، يأتي من بينها Q3x، و Q5x إلى Q6x وصولاً إلى أعلى فئة في خط إنتاج Q9x، والذي يضم نموذج العام المقبل Q93.
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