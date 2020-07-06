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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Amazon صور تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتف الشركة المتوسط OnePlus Nord، الذي ينطلق في مؤتمر يعقد في الهند في 21 من يوليو الجاري.
شغل هاتف وان بلس القادم OnePlus Nord العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية خلال الفترة الماضية، واليوم كشف عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار عبر موقع Amazon حيث رصدت الدعوات الرسمية للمؤتمر عبر قوائمAR.
ولقد نشرت الدعوات الرسمية في قوائم AR على موقع أمازون عن طريق الخطأ، إلا أن موعد المؤتمر كشف عنه بالفعل، كما ظهرت صورة OnePlus Nord في الدعوات الرسمية المسربة.
وتشير التوقعات أن دعوات حدث وان بلس OnePlus Nord AR ستكون محدودة، كما تقدم وان بلس عروض مجانية مع الهاتف من بينها سماعة الشركة الذكية Bullets Z، ومن المقرر أن يتم مسح رمز QR لأصحاب الدعوات لحضور الحدث عبر تطبيق AR Launch.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 21 من يوليو للإعلان عن هاتف OnePlus Nord لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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